شكرا لقرائتكم خبر عن «بيليه» يخضع لعملية إزالة حصوة و«مارادونا» يتمنى له الشفاء العاجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر مستشفى ألبرت أينشتاين فى العاصمة البرازيلية ساو باولو، حيث يوجد «بيليه» تحت المراقبة الصحية، أن أسطورة كرة القدم البرازيلية سيخضع لعملية إزالة حصوة من الحالب، فيما تمنى له الأسطورة الأرجنيتنى دييجو مارادونا «الشفاء العاجل».

وأوضح المستشفى، فى نشرة طبية حول الحالة الصحية للاعب السابق، البالغ 78 عامًا: «كشفت الفحوص وجود حصوة فى الحالب الأيسر، وتمت برمجة إزالتها، لكن الموعد لم يُحدد بعد».

وأضاف: «المريض فى حالة صحية جيدة عمومًا من وجهة نظر طبية».

ومنذ عودته من فرنسا، حيث أُدخل المستشفى الأمريكى فى ضاحية باريس لمدة ستة أيام، يخضع «بيليه» للمراقبة فى مستشفى «أينشتاين».

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وذكر المستشفى الحديث جدًا، فى بيان، أن الحالة الصحية لـ«بيليه» «جيدة»، لكن يجب أن «يخضع لفحوص» ترقبًا لاحتمال إدخاله مجددًا.

وبعد الظهر، أكد مصدر فى هذا المجمع الطبى، لوكالة فرانس برس، أن الأسطورة «بيليه» سيبقى تحت المراقبة «الآن»، وقد يمضى ليلته فى المستشفى.

من جانبه، تمنى «مارادونا»، أمس الأول الأربعاء، الشفاء العاجل لبطل العالم ثلاث مرات، ناشرًا، فى حسابه على إنستجرام، صورة قديمة للنجمين معًا.

وكتب «مارادونا»، 58 عامًا، الذى يدرب حاليًا فريق دورادوس دى سيناولا من الدرجة الثانية فى المكسيك، على موقع التواصل الاجتماعى: «هذه الصورة عمرها اليوم 40 عامًا. كانت فى ريو دى جانيرو عندما كنا شبابًا. أتمنى لك الشفاء العاجل أيها الملك بيليه، ومزيدًا من الشجاعة».

وعلى الصورة، التى تعود إلى عام 1979، يظهر «مارادونا» الشاب عندما كان فى الثامنة عشرة من عمره، جالسًا على أريكة وفى عينيه نظرة إعجاب، إلى جانب «بيليه»، المبتسم، الذى كان يكبره بـ20 عامًا.