شكرا لقرائتكم خبر عن الأهرامات تحتضن قرعة أمم أفريقيا في حضور أساطير القاهرة السمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تُقام، فى الثامنة مساء غدًا الجمعة، قرعة بطولة إفريقيا التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تحت سفح الأهرامات، بمشاركة ما يقرب من 250 شخصية يمثلون وفدًا من 54 دولة إفريقية، بينهم عدد كبير من أساطير الكرة الإفريقية، الذين وجهت إليهم اللجنة المنظمة والاتحاد الإفريقى الدعوة لحضور الحفل ومشاركة بعضهم فى سحب القرعة، ومن بينهم: أسطورة كوت ديفوار، يايا توريه، والنجم المغربى مصطفى حجى، والأسطورة النيجيرية إيمانويل أمونيكى، بالإضافة إلى الأيقونة السنغالية الحاج ضيوف، ومدافع الكاميرون التاريخى ريجوبير سونج، ومن مصر: محمود الخطيب وحسن شحاتة وميمى الشربينى وطه إسماعيل وشوقى غريب وعماد متعب ومحمد شوقى ونادر السيد وطارق مصطفى وحازم إمام وحسنى عبدربه وعمرو زكى وأحمد حسن وعصام الحضرى.

ويحضر الاحتفال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصحبة عدد كبير من الوزراء، ويمتد الحفل على مدار الساعة، ويتضمن فقرة فنية قصيرة تمزج بين الماضى، ممثلًا فى الأهرامات، والحاضر من خلال عروض الليزر. من جانبه، تعهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بخروج الاحتفالية بصورة مبهرة تُظهر عبق التاريخ وإنجازات الحاضر، وأوضح أن تميمة البطولة فرعونية ومستوحاة من الملك رمسيس وحورس.