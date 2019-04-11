شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يؤجل مباراة الهلال والنجم الساحلى بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادى النجم الساحلى، الخميس، تلقيها خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» يفيد بتأجيل مباراة إياب ربع نهائى الكونفيدرالية، التى كانت مقررة بين الفريق التونسى والهلال السودانى الأحد المقبل.

وأوضحت إدارة النجم الساحلى أنه تم تأجيل اللقاء إلى وقت لاحق، بسبب الأحداث السياسية الجارية التى تشهدها السودان. وكان من المقرر أن تغادر بعثة الفريق التونسى إلى الخرطوم، الخميس، على متن طائرة خاصة، لكن بعد تطور الأحداث فى السودان على خلفية وضع الرئيس عمر البشير قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من المسوؤلين، تقدم النادى السودانى بطلب لـ«كاف» لتأجيل المباراة وتم إبلاغ الناديين.

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وحقق النجم الساحلى الفوز على أرضه (3-1) فى مباراة الذهاب، الأحد الماضى.

وطالب مجلس إدارة الهلال بتأجيل المباراة لمدة أسبوع أو عشرة أيام وذلك بسبب الأحداث السياسية بالسودان.

من جهته، أكد مهدى العجيمى، المشرف على كرة القدم بالنجم الساحلى، فى تصريحات لصحيفة «الصباح نيوز» التونسية، أن هيئة الفريق قامت الخميس بمراسلة الاتحاد الإفريقى للاستفسار عن مصير مباراة إياب ربع نهائى كأس الاتحاد الإفريقى.

وأوضح العجيمى أن هذه الخطوة تأتى بعد الأحداث التى تشهدها السودان وهو ما قد يهدد سلامة بعثة الفريق.