شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يعتذر عن الهتافات العنصرية ضد صلاح في بيان رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا ينتقد فيه هتافات عنصرية صدرت عن عدد من جماهيره ضد محمد صلاح لاعب ليفربول.

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وقال النادي في بيانه:«تشيلسي يؤكد أن كافة أشكال السلوك العنصري مكروهة، متى ظهرت أدلة على قيام أصحاب التذاكر الموسمية أو الأعضاء بمثل هذا السلوك، سيتم اتخاذ أقوى اجراء ضدهم»

وتابع:«هؤلاء الأشخاص عار على الغالبية من جماهير تشيلسي اللذين يرفضون وجود أشخاص مثلهم داخل ناديهم»

وظهر 6 من مشجعي الفريق اللندني في فيديو يقومون بترديد هتافات عنصرية ضد محمد صلاح يتهموه بكونه ارهابي انتحاري «Salah is a bomber» .