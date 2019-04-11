شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يعتذر عن الهتافات العنصرية ضد صلاح في بيان رسمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا ينتقد فيه هتافات عنصرية صدرت عن عدد من جماهيره ضد محمد صلاح لاعب ليفربول.
وقال النادي في بيانه:«تشيلسي يؤكد أن كافة أشكال السلوك العنصري مكروهة، متى ظهرت أدلة على قيام أصحاب التذاكر الموسمية أو الأعضاء بمثل هذا السلوك، سيتم اتخاذ أقوى اجراء ضدهم»
وتابع:«هؤلاء الأشخاص عار على الغالبية من جماهير تشيلسي اللذين يرفضون وجود أشخاص مثلهم داخل ناديهم»
وظهر 6 من مشجعي الفريق اللندني في فيديو يقومون بترديد هتافات عنصرية ضد محمد صلاح يتهموه بكونه ارهابي انتحاري «Salah is a bomber» .
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