شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحذر «ساسى وحامد وأحداد» من الإنذارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، الثلاثى طارق حامد وحميد أحداد وفرجانى ساسى، من الحصول على إنذارات فى مباراة الفريق المقبلة أمام حسنية أغادير، بطل المغرب، فى إياب دور ربع نهائى كأس الاتحاد الإفريقى الكونفدرالية والمقررة «الأحد» المقبل على أرض ملعب استاد الجيش الجديد بالسويس.

يأتى تحذير وخوف الجهاز الفنى من حصول أى من طارق حامد، وفرجانى ساسى، وحميد أحداد على إنذارات خلال المباريات المقبلة خوفا من تعرضهم لعقوبة الإيقاف مباراتين، فى حالة تعرض أى منهم للإيقاف مرة ثانية سواء بسبب الإنذار الثانى كما فى حالة طارق حامد الذى حصل على إنذار أمام حسنية أغادير وفى حالة حصوله على إنذار ثانٍ فى أى مباراة سيتم إيقافه مباراتين، مما قد يحرم الفريق من جهوده فى نصف النهائى فى حالة تأهل الأبيض، وهو الأمر نفسه الذى ينطبق على فرجانى ساسى وحميد أحداد اللذين سبق أن تم إيقافهما مرة قبل ذلك، وإذا تكرر الإيقاف مرة ثانية سيغيبان مباراتين وليس مباراة واحدة وفقا للائحة العقوبات (أ) فى البطولة.

وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، أن لوائح كاف المنظمة لبطولاته الإفريقية تقضى بمعاقبة أى لاعب يتكرر إيقافه للمرة الثانية بالغياب مباراتين وليس مباراة واحدة، مؤكدا أنه عقد جلسة مع الثلاثى طارق حامد، وفرجانى ساسى، وحميد أحداد، وحذرهم من الاعتراض على الحكام أو الخروج عن النص سواء بالكرة أو بدون كرة فى المباريات المقبلة وتحديدا فى مباراة حسنية أغادير الأحد المقبل.

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وتابع: «الخطر الأكبر فى مباراة بطل المغرب فى إياب ربع النهائى يتمثل فى حصول طارق حامد على إنذار، لأن عقوبة الإنذار من مباراة الذهاب تعنى غيابه عن مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى حال تأهلنا، فضلا عن أن فرجانى وأحداد سبق أن تم إيقافهما، لذا سيخضعان لنفس العقوبة لو تم إيقافهما».

وشدد المشرف على الكرة على أن اللاعبين الثلاثة وعدوا بضبط النفس وعدم التسرع أو الانفعال أو اللعب بخشونة أو الاعتراض على الحكام لتفويت فرصة حصولهم على إنذارات، خصوصا أنهم من العناصر الأساسية للفريق التى يعتمد عليها المدير الفنى، خصوصا فى ظل اقتراب بطولة الكونفدرالية من نهايتها.

يأتى هذا فيما كشف أمير مرتضى عن رفع عقوبة الإنذار التى سبق أن حصل الثنائى حمدى النقاز ومحمود علاء فى دور المجموعات عليها بعد تأهل الفريق لربع النهائى، مؤكدا أن علاء والنقاز سيخوضان مباراة أغادير يوم الأحد وليس على أحدهما أى إنذارات، نافيا ما تردد عن تغيب أى منهما فى حالة حصوله على إنذار فى مواجهة الأحد.

من جهة أخرى، يحيط الغموض موقف مد معسكر الفريق الكروى الأول فى السويس من عدمه بعد تباين الآراء بين المدير الفنى واللاعبين، حيث يتمسك جروس بالعودة إلى القاهرة بعد انتهاء الفريق من مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت، أمس، فيما طالب اللاعبون بالاستمرار فى السويس ومد المعسكر 48 ساعة حتى موعد مباراة حسنية أغادير.

ويرى جروس أن إنهاء المعسكر والعودة إلى القاهرة ثم السفر إلى السويس مرة ثانية للانتظام فى معسكر ثان لأغادير سيخرج لاعبيه من التوتر والضغط العصبى قبل مواجهة بطل المغرب، فى حين يرى اللاعبون أن الاستمرار فى السويس وعدم العودة إلى القاهرة إلا بعد الانتهاء من مباراة الإياب فى الكونفدرالية أفضل لهم فنيا وبدنيا لتفادى التعرض للإجهاد جراء السفر ذهابا وإيابا للسويس 4 مرات فى أقل من 4 أيام، ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفنى مع المشرف على الكرة مد المعسكر من عدمه عقب مباراة المصرى وفى ضوء نتيجتها.