شكرا لقرائتكم خبر عن بـ10 لاعبين.. بيراميدز يقلب تأخره أمام الاتحاد إلى فوز مثير بثلاثية «إيرك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قلب فريق بيراميدز تأخره إلى فوز مثير على مُضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونجح رزاق سيسيه، مهاجم الاتحاد، في تسجيل الهدف الأول برأسية قوية، في الدقيقة 35، من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك بيراميدز.

وفي الشوط الثاني، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لعمر خربين، مهاجم بيراميدز، بعد حصوله على إنذارين، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

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وفي الدقيقة 60، قام عمر جابر بعرضية رائعة من الجهة اليُسرى تابعها إيريك تراوري، لاعب بيراميدز، في الشباك ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية.

بعدها بثلاث دقائق، سجل خالد قمر الهدف الثاني للاتحاد، برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء ليعيد التقدم لزعيم الثغر.

وقلب بيراميدز تأخره أمام الاتحاد، في غضون 4 دقائق، حيث سجل إيريك تراوري هدف التعادل بالدقيقة 82، والتقدم بالدقيقة 84، ليمنح بيراميدز ثلاث نقاط غالية ومهمة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 57 في المركز الثالث، وهو نفس رصيد الزمالك ولكن التفوق للأخير بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 32 بالمركز الحادي عشر.