شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. بيراميدز يفقد جهود «خربين» أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حصل النجم السوري ورأس حربة نادي بيراميدز على إنذار ثانٍ وكارت أحمر، خلال مواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الممتاز والتي أقيمت على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، وانتهت بفوز بيراميدز 3-2.

وتأكد غياب النجم السوري بشكل رسمي عن مواجهة الأهلي القادمة والمقرر لها، الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيفقد فريق بيراميدز أحد أهم أوراقه الهجومية أمام الأهلي بالمباراة المرتقبة التي ستكون ثأرية للمارد الأحمر الذي يأمل في الانتقام لهزيمته في الدور الأول بهدفين مقابل هدف.