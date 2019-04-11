سييرا يتنفس بجاهزية رودريغيز

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تنفس مدرب الاتحاد سييرا الصعداء باكتمال فريقه، بجاهزية الجناح الأيسر رودريغيز، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية أمس، إذ أجرى سييرا مناورة على الملعب الرئيسي، ركز من خلالها على الأسلوب الفني والعناصر الأساسية التي سيخوض مباراة النصر غدا (السبت)، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير

تنفس مدرب الاتحاد سييرا الصعداء باكتمال فريقه، بجاهزية الجناح الأيسر رودريغيز، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية أمس، إذ أجرى سييرا مناورة على الملعب الرئيسي، ركز من خلالها على الأسلوب الفني والعناصر الأساسية التي سيخوض مباراة النصر غدا (السبت)، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وطالب سييرا لاعبيه بالانضباط الفني والتركيز أثناء المواجهة المهمة، التي يطمح من خلالها لتحقيق فريقه الفوز والنقاط الـ3، من أجل تعزيز آمال العميد في الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يهدد الفريق في الموسم الحالي. وحذر المدرب الخماسي؛ زياد الصحفي، وكريم الأحمدي، وسانوغو، وفيلانويفا، وعبدالعزيز البيشي من الحصول على الإنذارات في مباراة النصر المرتقبة، إذ ستكون مواجهة العميد التالية أمام الاتفاق بجدة، (الخميس) 18 أبريل الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وستغادر بعثة الفريق الاتحادي صباح اليوم (الجمعة) إلى الرياض، وسينهي النمور تحضيراتهم النهائية للقاء النصر مساء اليوم.

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