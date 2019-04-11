شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فرق في مواجهتى حسم نهائي الدوري الممتاز «البلاي أوف».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

تقام مساء اليوم (الخميس) مواجهتي الحسم للقاء النهائي للدوري الممتاز لكرة السلة (البلاي أوف)، على صالة نادي الفتح بالأحساء إذ يواجه النصر أحد عند الساعة 4:00 مساءً، وفوز الثاني يضعه في للقاء النهائي بينما فوز النصر سيحتكم الفريقان إلى لقاء فاصل يوم (الجمعة)، وأسندت لجنة الحكام قيادة اللقاء رضا عبدالكريم وأحمد الصالح وخالد الشنقيطي.

واللقاء الثاني يجمع الفتح مع الأهلي عندالساعة 6:00 مساءً، وفوز الثاني يضعه في نهائي البطولة بينما فوز الفتح سيحتكم الفريقان الي للقاء فاصل يوم (الجمعة)، وأسندت لجنة الحكام قيادة اللقاء عادل الغانم وهاشم قاسم واحمد الخميس، حيث يتأهل الفريقان الفائزان في مباراتين من ثلاثة إلى نهائي البطولة.