شكرا لقرائتكم خبر عن «السماوي» يختتم تحضيراته للقاء «الشباب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) ⁦ almateb1⁩@

أبدى عضو مجلس إدارة الباطن عبدالله الوباري تفاؤله الكبير بتجاوز فريقه مساء اليوم ( الخميس) نظيره الشباب في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال: «كلنا ثقة بنجوم السماوي اليوم بالظهور بمستوى كبير وتحقيق النقاط الثلاث خاصة وأن المواجهة على أرضنا ووسط جماهيرنا ولن نفرط في نتيجتها».

وقدم الوباري دعوة لجماهير السماوي لمؤازرة الفريق في مواجهة اليوم قائلاً: «جمهور السماوي الوفي..لدى فريقكم مباراة مباراة مهمة، دعمكم وحضوركم للمدرج يزرع الثقة ويرفع معنويات اللاعبين.. وباذن الله نفرح بالثلاث نقاط مع بعض، أبطالكم ينتظرونكم بالمدرج التكاتف مطلب من الجميع فأنتم اللاعب رقم واحد ياجمهورنا، نبي نرجع للحماس ونبغى المدرج فل الهمه الهمه ياجمهور السماوي».

ميدانياً أختتم الفريق الأول بنادي الباطن تحضيراته الأخيرة لمواجهة الشباب اليوم في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث أجرى الفريق تدريبه الأخير مساء أمس (الأربعاء) على ملعبه، واشتمل التدريب الأخير على العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة، و أختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها الكابتن سيبيريا الطريقة التي سينتهجها في مواجهة اليوم.