شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يتربع.. النصر يستيقظ.. والهلال والأهلي يخسران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ما زالت الأندية السعودية الـ4 المشاركة في دوري أبطال آسيا تحتفظ بحظوظ التأهل لدور الـ16 بعد مضي 3 جولات من أصل 6 في دور المجموعات.

وعلى الرغم من الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الهلال أمام الاستقلال الإيراني بهدفين لهدف في العاصمة القطرية الدوحة في الجولة الثالثة إلا أنه بقي متربعا على صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن صاحبي المركزين الثاني والثالث، خصوصا بعد تعادل الدحيل مع العين الإماراتي بهدفين لمثلهما.

ويكفي الهلال الفوز في مباراتين من أصل 3 لإعلان تأهله رسميا لدور الـ16، علما بأن الفريق تبقت له مباراة وحيدة على أرضه بملعب جامعة الملك سعود، بينما سيخوض مباراة الاستقلال القادمة على أرض محايدة في الإمارات بعد أن اختار استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وعاد الاتحاد في هذه الجولة لانتزاع الصدارة بهدف فهد المولد الذي جاء في الوقت بدل الضائع من عمر مباراته مع لوكوموتيف الأوزبكي بـ3 أهداف مقابل هدفين، ليحقق العميد ثاني انتصاراته مقابل خسارة وحيدة أمام الوحدة الإماراتي، الذي يتقاسم معه صدارة المجموعة بذات الرصيد. وخاض الاتحاد ثاني مباراة على ملعب الجوهرة دون جماهير بعد العقوبة التي تعرض لها من الاتحاد الآسيوي.

Advertisements

وسيطير الاتحاد في الجولة القادمة لأوزبكستان لخوض مباراة مصيرية ضد لوكوموتيف، ويكفي الاتحاد فوزين من أصل 3 مباريات لإعلان تأهله رسميا، علما بأنه تبقت له مباراة وحيدة فقط على أرضه ضد الوحدة الإماراتي، بينما سيخوض مباراتين خارج أرضه ضد الريان الذي خسر على أرضه أمام وحدة الإمارات بهدفين مقابل هدف، إلى جانب مباراته مع لوكوموتيف.

وأحيا النصر في هذه الجولة آماله بالتأهل بعد الانتصار العريض الذي حققه على متصدر المجموعة الزوراء العراقي بـ4 أهداف مقابل هدف على أرض ملعب الملك فهد الدولي على الرغم من لعبه بالبدلاء.

وصعد العالمي للمركز الـ3 برصيد 3 نقاط، بفوز وحيد وخسارتين، فيما تراجع الوصل الإماراتي الذي خسر بـ3 أهداف مقابل هدف أمام ذوب آهن الإيراني متصدر المجموعة بالإمارات.

ويحتاج النصر لتحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في الثالثة للتأهل، إذ سيخوض المباراة القادمة في كربلاء بالعراق ضد الزوراء، قبل أن يعود للرياض ليلعب ضد الوصل، ثم سيرحل مجددا لكربلاء ليخوض آخر مبارياته ضد ذوب آهن الإيراني.

وساهمت الهزيمة الثانية على التوالي التي تعرض لها الأهلي أمام بيرسبوليس الإيراني بهدفين نظيفين في تقهقره للمركز الأخير بعد أن حقق فوزا مهما في المباراة الأولى على السد القطري بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر في أوزبكستان بهدف. ووفق حسابات المجموعة التي يتصدرها باختاكور بـ5 نقاط ثم يأتي فريقا السد وبيروزي متساويين بـ4 نقاط، فإن الأهلي بحاجة لفوزين وتعادل لعبور دور المجموعات، إذ سيخوض مباراة ضد بيرسبوليس على أرض محايدة، ثم سيلعب في قطر ضد السد، قبل أن يختتم مبارياته في جدة ضد باختاكور.