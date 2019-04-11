شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال مستقر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) نفى مدير الفريق بنادي الهلال فهد المفرج أن تكون هناك مشكلات داخل البيت الهلالي أدت إلى تدهور مستوى الفريق، مرجعا أسباب التراجع إلى ضغط المباريات. وأكد لـ«الخليج 365» بأن ما يتداول غير صحيح، وأن أي فريق في العالم معرض لهبوط المستوى الفني بشكل عام. وأشار إلى أن خسارة الهلال بعض المباريات لا تعني أنه يعاني من مشكلات إدارية كما يزعم البعض، لكن الفريق يلعب كل يومين مباراة، في مدن مختلفة، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا، مما سبب الإرهاق الشديد للاعبين. وأضاف: «رغم أن الهلال لم يظهر بالشكل المطلوب في المباريات الأخيرة، إلا أنه لا يزال هو الفريق السعودي الوحيد الذي ينافس على جميع البطولات المتاحة هذا الموسم، وهذا رد صريح على كل من يريد أن يصطاد في الماء العكر، ويحاول تقديم صورة مخالفة للواقع»، مبديا استغرابه الشديد من الشائعات التي تروج عن الهلال. وزاد: «بصراحة الذي لا يعرف الهلال ويسمع مثل هذا الكلام يشك بأن الفريق خرج من جميع بطولات الموسم»، متمنيا من الجماهير الهلالية الوقوف مع الفريق في المباريات القادمة، وعدم التخلي عنه «جماهير الزعيم هي الداعم الأول للفريق وهي سر تفوق الهلال دائما، وسيقدم الفريق في المباريات القادمة كل ما يرضيها ويرسم البسمة على وجوهها». هذا وقد أرجعت شائعات ترددت عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تراجع مستوى الفريق والنتائج السلبية التي قدمها خلال الجولات الماضية إلى مشاكل ادارية وفنية أدت إلى فقدانه الصدارة بعد أن كان فارقا عن المركز الثاني بتسع نقاط. ويستعد الهلال حاليا لملاقاة النادي الأهلي ضن الجولة الـ27 من مسابقة دوري كأس الأمير

نفى مدير الفريق بنادي الهلال فهد المفرج أن تكون هناك مشكلات داخل البيت الهلالي أدت إلى تدهور مستوى الفريق، مرجعا أسباب التراجع إلى ضغط المباريات. وأكد لـ«الخليج 365» بأن ما يتداول غير صحيح، وأن أي فريق في العالم معرض لهبوط المستوى الفني بشكل عام. وأشار إلى أن خسارة الهلال بعض المباريات لا تعني أنه يعاني من مشكلات إدارية كما يزعم البعض، لكن الفريق يلعب كل يومين مباراة، في مدن مختلفة، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا، مما سبب الإرهاق الشديد للاعبين. وأضاف: «رغم أن الهلال لم يظهر بالشكل المطلوب في المباريات الأخيرة، إلا أنه لا يزال هو الفريق السعودي الوحيد الذي ينافس على جميع البطولات المتاحة هذا الموسم، وهذا رد صريح على كل من يريد أن يصطاد في الماء العكر، ويحاول تقديم صورة مخالفة للواقع»، مبديا استغرابه الشديد من الشائعات التي تروج عن الهلال. وزاد: «بصراحة الذي لا يعرف الهلال ويسمع مثل هذا الكلام يشك بأن الفريق خرج من جميع بطولات الموسم»، متمنيا من الجماهير الهلالية الوقوف مع الفريق في المباريات القادمة، وعدم التخلي عنه «جماهير الزعيم هي الداعم الأول للفريق وهي سر تفوق الهلال دائما، وسيقدم الفريق في المباريات القادمة كل ما يرضيها ويرسم البسمة على وجوهها». هذا وقد أرجعت شائعات ترددت عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تراجع مستوى الفريق والنتائج السلبية التي قدمها خلال الجولات الماضية إلى مشاكل ادارية وفنية أدت إلى فقدانه الصدارة بعد أن كان فارقا عن المركز الثاني بتسع نقاط. ويستعد الهلال حاليا لملاقاة النادي الأهلي ضن الجولة الـ27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.