الإصابة تغيّب الدوسري عن مواجهة الأهلي

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ينطلق معسكر الفريق الهلالي الإعدادي مساء اليوم بمحافظة جدة، وذلك لخوض مواجهتي الأهلي في الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير

ينطلق معسكر الفريق الهلالي الإعدادي مساء اليوم بمحافظة جدة، وذلك لخوض مواجهتي الأهلي في الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً (الجمعة)، وإياب نصف نهائي البطولة العربية يوم (الإثنين) القادم، وذلك تجنباً للإرهاق كون المباراة الثانية ستكون بعد يومين، ويفضل الجهاز الفني البقاء في جدة حتى يوم المباراة. وواصل الفريق الهلالي استعداداته النهائية مساء أمس لملاقاة فريق الأهلي، فقد بدأ المدرب زوران تجهيز الفريق فنياً ولياقياً، في حين تأكد غياب اللاعب سالم الدوسري وذلك لعدم الجاهزية، فيما سيكون اللاعب نواف العابد ضمن خيارات المدرب زوران بعد تعافيه من الإصابة، ومشاركته في آخر ربع ساعة مع الفريق في مباراة فريقه الماضية أمام الاستقلال الإيراني ضمن البطولة الآسيوية.

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