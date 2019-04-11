شكرا لقرائتكم خبر عن امرابط في تشكيلة الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» جاهزية المغربي نورالدين امرابط للدخول ضمن قائمة الـ18 لاعبا الذين سيخوضون لقاء الاتحاد يوم (السبت) القادم في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سيقام على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

وكان امرابط غادر فور نهاية لقاء فريقه أمام الرائد إلى البرتغال للكشف على إصابته التي لحقت به أخيرا، والتي اتضح أنها بسبب الإجهاد في العضلة وتحتاج إلى راحة بسيطة للشفاء منها، وعاد في اليوم التالي إلى الرياض.

وكان البرتغالي فيتوريا أراح الفريق الأساسي في مباراة الزوراء العراقي ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، باستثناء الحارس الأسترالي براد جونز، وتمكن النصر من الفوز فيها بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، واعتمد النصر فيها على عدد من اللاعبين البدلاء الذين أثبتوا وجود دكة قوية للنصر ستكون دعامة قوية للفريق الأول في ما تبقى من منافسات الموسم، ولن يعيق الشد العضلي الذي تعرض له عمر هوساوي في مباراة الزوراء مشاركته في مباراة الاتحاد في حال قرر فيتوريا الاعتماد عليه أساسيا.

من جانب آخر، سلمت إدارة النصر مكآفات الفوز في المباريات الأخيرة للاعبين، ما يعكس استقرارا ماديا يعيشه النادي أدى إلى صرف الرواتب ولا توجد أية متأخرات للاعبين أو الأجهزة الإدارية والفنية، ما انعكس على أداء اللاعبين والجهازين الفني والإداري بوجود بيئة محفزة. ووعدت الإدارة اللاعبين بمكافآت مجزية في حال الفوز على الاتحاد.