شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» تطالب الاتحاد والأهلي بتحديد زمان ومكان الجمعية العمومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) طالب مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة، رؤساء أندية الاتحاد والأهلي وجدة والانتصار، إضافة لناديي الصم وجدة لذوي الاحتياجات الخاصة، بتحديد تاريخ ومكان عقد الجمعيات العمومية، وإخطار الأعضاء وإطلاعهم على القوائم المالية خلال الموسم الرياضي المنصرم، وإعداد خطط مستقبلية وفق أهداف الهيئة العامة للرياضة، وذلك وفق تعميم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وفق المادة (20) من اللائحة الأساسية للأندية

طالب مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة، رؤساء أندية الاتحاد والأهلي وجدة والانتصار، إضافة لناديي الصم وجدة لذوي الاحتياجات الخاصة، بتحديد تاريخ ومكان عقد الجمعيات العمومية، وإخطار الأعضاء وإطلاعهم على القوائم المالية خلال الموسم الرياضي المنصرم، وإعداد خطط مستقبلية وفق أهداف الهيئة العامة للرياضة، وذلك وفق تعميم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وفق المادة (20) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية في بندها الثاني، الذي يوجب على مجلس إدارة النادي تحديد مكان الاجتماع وتاريخه، وإخطار الأعضاء على العنوان المختار خطيا قبل الموعد بشهرين.

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