شكرا لقرائتكم خبر عن 10000000 مشجع حضروا مباريات الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

سجل الدوري السعودي للمحترفين رقماً قياسياً جديداً بتجاوز عدد حضور مشجعيه الـ10 ملايين مشجع منذ موسم 2010/‏2011؛ وهو الموسم الثالث للمسابقة والأول الذي بدأت فيه رابطة دوري المحترفين السعودي إعلان وإحصاء عدد حضور مباريات المسابقة، وذلك وفقا لأرقام وإحصائيات موقع الدوري السعودي للمحترفين (www.spl.com.sa).

وحضر 10 ملايين مشجع 1.657 مباراة منذ مواجهة الفتح والقادسية التي أقيمت في الـ14 أغسطس 2010 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء حتى مباراة الرائد والنصر الخميس الماضي الرابع من أبريل 2019 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويعتبر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أكثر مواسم المسابقة الـ11 حضوراً جماهيرياً، حيث كسرت هذه النسخة وبعد ختام الجولة الـ26 الموسم التاريخي لعام 2014/‏2015 الذي حضره 1.6 مليون مشجع، إذ حضر1.7 مليون مشجع لـ208 مباريات حد الآن.

وسجلت المليونية الجماهيرية الأولى في النسخة الرابعة من المسابقة موسم 2011/‏2012، فيما سجلت المليونية الثانية في النسخة الخامسة موسم 2012/‏2013، فيما شهد موسم 2015/‏2016 تسجيل المليونيتين الخامسة والسادسة، أما المليونية الثامنة فحضرت في الموسم الماضي، فيما سجل الموسم الحالي المليونية التاسعة والمليونية العاشرة التاريخية.