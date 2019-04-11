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جدة - عمرو شويل



جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 11-4-2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 11-4-2019 حيث شهد إقامة 4 لقاءات هامة ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى طلائع الجيش مع الداخلية واجه الزمالك نظيره المصرى ولعب الاتحاد السكندرى مع بيراميدز والمقاولون العرب مع حرس الحدود.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 11-4-2019 شهد انقضاض الأهلى على الصدارة برصيد 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز الذان يمتلكان نفس الرصيد من النقاط بينما حل المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

المقاولون يفوز على الحرس بهدف



حقق فريق المقاولون العرب فوز هام على حرس الحدود 1 / 0 فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 محتلاً المركز الخامس فى جدول الترتيب ويتوقف رصيد الحدود عند النقطة 29 محتلاً المركز الـ13.

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين وانحصر اللعب معظم فترات الشوط الاول فى وسط الملعب ، قبل أن ينشط حرس الحدود فى الدقائق الـ10 الأخيرة ويصلو أكثر من مرة لمرمى محمود أبو السعود الذى ينقذ أكثر من هدف مؤكد ، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

شهدت مباراة المقاولون العرب و حرس الحدود مشادة كلامية بين لاعبى الفريقين نتيجة تدخل عنيف من لاعب الحدود مصطفي جمال مع يوسف الجوهري ليدخل الفريقين فى مشادة قبل أن يتدخل حكم اللقاء ، كما كما شهد نهاية الشوط الأول مشادة ثانية بعد تعرض اللاعب علاء عابد للضرب فى رأسه فى كرة مشتركة.

ومع الشوط الثاني ينشط اللقاء نسبياً إلى أن ينجح أحمد على فى الدقيقة 65 من أحراز هدف التقدم للمقاولون من تسديدة رائعة بعد تمريرة من إبراهيم صلاح ، ليواصل على تصدر قائمة هدافي الدوري بإحرازه الهدف رقم 15 فى الموسم الحالي .

بعد الهدف يزيد حرس الحدود من هجومه لكن ينجح دفاع المقاولون والحارس المتألق محمود أبو السعود من الإبقاء على النتيجة كما هي لتنتهي المباراة بفوز المقاولون 1 /0.

طلائع الجيش يفوز على الداخلية 2-1 فى الدورى



نجح فريق طلائع الجيش فى تحقيق فوزاً غالياً على حساب نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام .

سجل هدفى الطلائع مصطفى محمد من ركلة جزاء بالدقيقة 83 وأضاف أحمد جعفر الهدف الثانى فى الدقيقة 93 ، وسجل عبد العزيز السيد هدف الداخلية الوحيد فى الدقيقة 95 .

وبذلك إرتفع رصيد الطلائع للنقطة 34 فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 26 فى المركز السابع عشر .

ولعب الطلائع 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 34 هدف فيما لعب الداخلية 29 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 41 هدف .

الزمالك يسقط أمام المصرى بثنائية ويترك صدارة الدورى للأهلى



تغلب المصرى على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز.

تقدم الثنائى إسلام أبو سليمة وأوستين أموتو للمصرى بالهدف الأول والثانى على الترتيب، قلص محمود علاء الفارق للزمالك بالهدف الأول فى الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 57 نقطة ويستمر فى المركز الثانى خلف الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 58 نقطة فيما ارتفع رصيد المصرى للنقطة 45 ويحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

تشكيل الفريقان

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دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما دخل المصرى المباراة بتشكيل يضم كلا من:"أحمد مسعود فى حراسة المرمى، محمود حمد وأحمد شوشة وإسلام أبوسليمة وكريم العراقى فى خط الدفاع، سعيدو سمبورى وإيزى إيمكيا وإسلام عطية واسلام عيسى فى خط الوسط، أوستين أموتو ومحمود وادى فى خط الهجوم".

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة بفرصة للمصرى فى الدقيقة 2 عن طريق كرة طولية وصلت إلى أوستين أموتو الذى حولها لإسلام عيسى داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير كرة غير متقنة مرت أعلى من مرمى جنش، بدأ الزمالك ينشط وجاءت أولى هجماته الخطيرة فى الدقيقة 6 عن طريق تمريرة بينية وصلت إلى أحمد زيزو داخل منطقة الجزاء ولكن كرته ارتدت من حارس المصرى وتابعها محمود عبد العزيز ولكن بتسديدة غير متقنة لتخرج الكرة بجوار القائم الأيمن للمصرى وضغط الفريق البورسعيدى بعد ذلك على الزمالك مشكلا الخطورة على مرمى الفريق الأبيض.

فى الدقيقة 18، مرر خالد بوطيب كرة بين ثنائى دفاع المصرى استلمها حميد أحداد بمرور من حارس المصرى ولكن طالت الكرة إلى خارج المرمى ثم تمريرة أخرى رائعة من بوطيب إلى القادم من الخلف محمود عبد العزيز وافتقدت تسديدته للدقة لتعلو عارضة المصرى فى الدقيقة 23 ثم هجمة خطيرة للفريق البورسعيدى فى الدقيقة 25 حيث هيأ محمود وادى فرصة تسجيل هدفا برأسه لزميله أحمد شوشة داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن الأخير سدد الكرة فى مدافعى الفريق الأبيض.

فى الدقيقة 37، أشهر محمد عادل حكم المباراة أول إنذار أصفر لمحمود الونش مدافع الزمالك وفى الدقيقة 41 نجح إسلام أبو سليمة فى تسجيل الهدف الأول للمصرى من رأسية بعد تلقيه عرضية من سعيدو سمبورى من ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء الزمالك.

الشوط الثانى

فى الشوط الثانى دفع السويسرى كريستيان جروس بتغييرين بنزول إبراهيم حسن مع انطلاقة هذا الشوط بدلا من أحمد سيد زيزو فى محاولة لإدراك التعادل ثم نشط مجددا بنزول كهربا على حساب حميد أحداد فى مواصلة تنشيط الجانب الهجومى للزمالك ولكن أوستين أموتو نجح فى خطف الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة 57 ليدفع جروس بثالث تغييراته بنزول عمر السعيد على حساب محمود عبد العزيز زيزو فى الدقيقة 59.

فى الدقيقة 68، انطلق محمود كهربا من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية وصلت إلى إبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء وحولها بتسديدة غير متقنة خارج مرمى المصرى وفى الدقيقة 86 سدد عمر السعيد قذيفة نجح أحمد مسعود حارس المصرى فى إبعادها عن مرماه وفى الدقيقة 89 احتسب محمد عادل حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك بعدما سدد كهربا كرة من داخل منطقة الجزاء لمسها أحمد شوشة مدافع المصرى بيده وتقدم لها محمود علاء مسجلا الهدف الأول للزمالك ليقلص الفارق مع المصرى وتصبح النتيجة 2 / 1.

وتوقفت المباراة فى الدقيقة 2 بالوقت بدل الضائع بعد مشادات بين لاعبى الفريقين عقب سقوط حمدى النقاز وأشهر الحكم إنذار أصفر للنقاز وأحمد شوشة مدافع المصرى وطالب لاعبى الزمالك بطرد مدافع المصرى لحصوله على الإنذار الثانى وهو ما رفضه الحكم قبل أن يوضح له الحكم الخامس طارق مجدى إن مدافع المصرى لديه بالفعل إنذار أول ليقوم الحكم بطرده ويكمل المصرى الوقت المتبقى بـ10 لاعبين وطرد الحكم حمدى النقاز فى نهاية المباراة نتيجة اعتراضه عقب صافرة نهاية اللقاء.

بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى 3- 2



حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندرى، هدف التقدم لفريقه أمام بيراميدز فى الدقيقة 35، وتعادل إريك تراورى لبيرامديز فى الدقيقة 60، قبل أن يحرز خالد قمر الهدف الثانى لزعيم الثغر فى الدقيقة 63، ثم عاد إيريك تراورى لتسجيل هدفه الثانى والثالث فى الدقيقة 81، و84، ليسجل "هاتريك" ويقود فريقه لتحقيق فوز غالى.

وتلقى عمر خربين البطاقة الصفراء الثانية "طرد" فى الدقيقة 54، ليتأكد غياب اللاعب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلى، والمقرر لها يوم الخميس 18 إبريل، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 بالدورى.

بهذه النتيجة يتساوى بيراميدز مع الزمالك برصيد 57 نقطة، محتلاً المركز الثالث، ويقع الأبيض فى المركز الثانى بفارص الأهداف، فى الوقت الذى يحتل فيه الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة، ويتصدر الأهلى جدول المسابقة برصيد 58 نقطة.

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