شكرا لقرائتكم النادي الباريسي يعلن مشاركة نيمار في التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عن عودة مهاجمه البرازيلي الدولي الشهير نيمار دا سيلفا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه تماما من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة أكثر من شهرين.

ونشر النادي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت صورة للاعب بعنوان "نيمار يعود للتدريبات الجماعية" .

وعاد نيمار "27 عاما" للتدريبات قبل أيام لكنه شارك يوم الخميس في التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ إصابته في 23 يناير الماضي خلال المباراة أمام ستراسبورغ بكأس فرنسا.

ويتطلع نيمار للمشاركة مع سان جيرمان في المباريات الأخيرة للفريق بالموسم الحالي خاصة وأنه يحتاج للاستعداد بقوة واستعادة لياقة المباريات قبل المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2019" التي تستضيفها البرازيل من 14 يونيو إلى السابع من يوليو المقبلين.