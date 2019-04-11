المقاولون يتقدم على الحدود وأحمد يوسع الفارق على صدارة الهدافين بالهدف 15

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد على مهاجم المقاولون العرب تصدر قائمة هدافي الدوري بإحرازه الهدف رقم 15 فى الموسم الحالي ، بعد تسجيل هدف التقدم للذئاب فى مرمى حرس الحدود فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام .
أحرز أحمد على هدف المقاولون فى الدقيقة 56 من الشوط الثاني بتسديدة رائعة بعد بتمريرة من إبراهيم صلاح.
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