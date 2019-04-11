أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد معادلة نقاط الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على فوز فريقه الصعب أمام الاتحاد في الجولة الـ29 لمسابقة الدوري، بثلاثة أهداف لهدفين. وكتب تركي الشيخ: "الحمد لله فوز مستحق.. أبطال ورجال". Advertisements ولعب بيراميدز منقوص العدد بعد تلقي عمر خربين بطاقة حمراء، ولكنه استطاع تحويل تأخره مرتين لتعادل قبل إحراز هدف الفوز الثالث للفريق. وتكفل البوركينابي إريك تراروري بإحراز ثلاثية فريقه ليقود فريقه لمعادلة نقاط الزمالك 57 نقطة، خلف الأهلي بنقطة وحيدة. ويلتقي بيراميدز في الجولة المقبلة للدوري، فريق الأهلي، في مباراة تحدد متصدر ترتيب الدوري، في الوقت سيلتقي فيه الزمالك أمام الإسماعيلي.

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