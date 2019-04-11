المقاولون والجيش يعودان لطريق الانتصارات أمام الحرس والداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
خطف أحمد علي كامل، لاعب المقاولون العرب فوزًا هامًا لفريقه أمام نظيره حرس الحدود خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري.
وسجل أحمد علي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 من عمر المباراة ليرفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 40 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الخامس والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.
ويُعد فوز المقاولون أمام حرس الحدود هو الأول منذ 20 فبراير حينما فاز المقاولون على سموحة بهدفين مقابل هدف.
وفي ذات الجولة 29 فاز فريق طلائع الجيش على نظيره الشرطة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم وانتهت بهدفين مقابل هدف لصالح الأول.
وكذلك يأتي فوز طلائع الجيش بعد فوزه على نظيره أيضًا على حرس الحدود في الجولة قبل الماضية.
وتقدم مصطفى محمد لطلائع الجيش في الدقيقة 83 قبل أن يضيف أحمد جعفر الهدف الثاني في الدقيقة 92، بينما سجل للشرطة لاعبه عبد العزيز السيد في الدقيقة 95.
وبهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 34 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد الداخلية عند النقطة 26 في المركز السابع عشر.
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