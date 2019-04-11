هاتريك تراوري يقود بيراميدز للفوز أمام الاتحاد ومعادلة نقاط الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

قاد إريك تراوري فريقه بيراميدز لانتصار ثمين وصعب على الاتحاد السكندري بتسجيل ثلاثة أهداف في المباراة التي انتهت (3-2) في لقاء أقيم على ملعب المكس في الإسكندرية.

الاتحاد تقدم بهدف في الدقيقة 35 عن طريق سيسيه، وأكمل بيراميدز اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد خربين في الدقيقة 54، ورغم النقص العددي تعادل تراوري لبيراميدز في الدقيقة 60.

وعاد خالد قمر للتقدم بهدف في الدقيقة 63، قبل أن يواصل ترواري تألقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 81، وفي الدقيقة 84 عاد إريك ليسجل هدف الانتصار، ليحول فريقه من ضحية أمام الاتحاد إلى بطل الموقعة.

ملخص المباراة

كاد بيراميدز أن يتقدم في الدقيقة التاسعة بعد هجمة خطيرة في منطقة الياردات الست للاتحاد السكندري، أسفرت عن تمريرة من تراوري إلى خربين الذي سدد كرة قوية شتتها الدفاع المتكتل مع الحارس على خط المرمى.

وحاول بيراميدز مجدداً بتسديدة قوية من اللاعب عبد الله السعيد في الدقيقة 12 لكن الحارس نجح في إبعاد الكرة التي كانت في طريقها للشباك بجوار القائم الأقرب له.

الاتحاد رد في الدقيقة 18 بضربة ركنية تم تحويلها بالرأس لتسير في اتجاه اللاعب أنور الذي سدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء كرة قوية لكنها ذهبت بعيدة عن المرمى القريب للغاية.

وسجل سيسيه الهدف الأول في المباراة بعد عرضية أخطا أحمد الشناوي في تقديرها ليحولها رزاق برأسية إلى الشباك الخالية تماماً في الدقيقة 35 ويتقدم لفريقه.

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وحاول كينو الوصول إلى الشباك في الدقيقة 50 بعد انطلاقة من الجهة اليسرى والدخول إلى منطقة الجزاء لإرسال تسديدة قوية بيمنها لكنها ذهبت سهلة لأحضان الحارس.

وحصل عمر خربين على الإنذار الثاني في المباراة في الدقيقة 54 ليتعرض للطرد ويكمل بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين، بدون المهاجم الأبرز في قائمة الفريق.

وأهدر كينو فرصة هدف محقق في الدقيقة 59 بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد في منطقة الجزاء، حولها البرازيلي برأسية ضعيفة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الفريق السكندري.

وتعادل بيراميدز في الدقيقة 60 بعد انطلاقة رائعة من الجهة اليسرى عن طريق عمر جابر الذي أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء حولها اللاعب تراوري بسهولة إلى الشباك.

وعاد الاتحاد للتقدم في الدقيقة 63 بعد عرضية رائعة مرت من الجميع ليحولها خالد قمر برأسية مرت إلى الشباك دون محاولة من الحارس أحمد الشناوي للخروج والتعامل مع الكرة.

وكان بيراميدز قريباً في الدقيقة 80 من إدراك التعادل بعد تسديدة ردها الحارس الهاني سليمان قبل أن يبعدها صبري رحيل في الوقت المناسب قبل متابعتها من لاعبي بيراميدز.

وحصل ناصر منسي على الكرة في منطقة الجزاء ليمرر إلى إريك ترواري الذي سدد كرة أرضية قوية بيمناه مرت إلى شباك الاتحاد في الدقيقة 82 لتعلن عن عودة الضيوف.

ووصل تراوري للهدف الثالث في الدقيقة 84 مستغلاً الارتباك الدفاعي لفريق الاتحاد بعد محاولة من عمر جابر للمرور لكن الكرة طالت وذهبت إلى إريك الذي سدد كرة قوية بيمناه مرت إلى الشباك.