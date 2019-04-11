محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني: فقد نادي بيراميدز خدمات مهاجمه عمر خربين أمام الأهلي في الدوري الممتاز، بعدما تعرض للطرد أمام الاتحاد السكندري ضمن الجولة الـ28 من عمر البطولة. وأشهر افرام ماريوس حكم مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بطاقة صفراء ثانية في وجه عمر خربين بالشوط الثاني. ويلعب بيراميدز أمام الأهلي الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 للدوري الممتاز. ويفقد الأهلي أيضًا خدمات لاعبه محمد هاني المدافع الأيمن الذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة مصر للمقاصة يتعرض للإيقاف مباراة نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يفقد خدمات خربين أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.