أحمد حسن يتواجد في حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تواجد لاعب منتخبنا الوطني السابق أحمد حسن، يوم غد الجمعة بفاعليات قرعة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.
وغرد الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تويتر ، مساء اليوم الخميس بـ :"نعم، هو اللاعب الحاصل على 4 كأس أمم!.. المصري أحمد حسن سيكون متواجد في القرعة غداً".
وتُقام يوم غد فعاليات قرعة كأس الأمم الأفريقية بمنطقة الصوت والضوء في منطقة الأهرامات لتحديد المجموعات الست التي ستخوض البطولة على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
يُذكر أن أحمد حسن قد توّج مع المنتخب الوطني بكأس أمم أفريقيا في 4 مناسبات 1998، 2006، 2008، 2010.
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