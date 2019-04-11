هدف برشلونة يصدم النادي

أكد ميلان والد الصربي لوكا يوفيتش، أن نجله يعتزم البقاء مع إينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يدافع عن صفوفه معارا من بنفيكا البرتغالي، رغم اهتمام برشلونة الإسباني بضمه.

وأفادت تقارير إعلامية مؤخرا، بأن حامل لقب الدوري الإسباني، يتقدم أندية أوروبية عدة مهتمة بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والذي سجل 24 هدفا للفريق الألماني حتى الآن في جميع المسابقات هذا الموسم، وقاده إلى الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، وسيواجه فريقه (بنفيكا) البرتغالي في مباراة الذهاب اليوم.

وقبل ساعات من المباراة، نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن والد يوفيتش أن “لوكا تلقى العديد من العروض، أحدها من برشلونة، لكنه ليس مهتما بها”.

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وأضاف “لا يعرف ما إذا كان قادرا على لعب كرة القدم هناك (في النادي الإسباني)، يريد أن يبلغ دوري أبطال أوروبا مع إينتراخت ويبقى معه”.

ويحتل فرانكفورت المركز الرابع في الدوري الألماني، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل، برصيد 52 نقطة وبفارق أربع نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس، قبل ست مراحل من نهاية الموسم.

كما سيضمن فرانكفورت المشاركة في دوري الأبطال بغض النظر عن ترتيبه في الدوري المحلي، في حال تتويجه بلقب “يوروبا ليغ”.