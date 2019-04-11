الكشف عن حجم إصابة هاري كين

قال توتنهام هوتسبير إن مهاجمه هاري كين تعرض لإصابة خطيرة في أربطة الكاحل في الفوز 1-0 على مانشستر سيتي الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأصيب الكاحل الأيسر لكين بالتواء في الشوط الثاني من المباراة بعد تدخل قوي من فابيان ديلف مدافع سيتي وغادر الملعب على الفور.

ولم يكشف توتنهام عن المدى الزمني لعودة كين.

وأوضح النادي على موقعه: “بعد تقييم حالة هاري كين على مدار اليومين الماضيين يمكننا أن نؤكد أنه اللاعب تعرض لإصابة خطيرة في الأربطة الجانبية للكاحل الأيسر بعد كرة مشتركة أمام مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، سنستمر في الفحوص وتقييم حالته من قبل الطاقم الطبي للنادي على مدار الأسبوع المقبل”.

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وغادر قائد منتخب إنجلترا، الذي هز الشباك 24 مرة هذا الموسم في مختلف المسابقات، الإستاد الجديد لتوتنهام على عكازين ومرتدياً حذاء في قدمه.

وكتب كين البالغ من العمر 25 عاماً على حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: “أشعر بالأسف بسبب الإصابة، لكن كل انتكاسة تمثل فرصة للعودة أقوى من أي وقت مضى، أشعر بسعادة لإنهاء زملائي المباراة بقوة ومواصلة اللعب وتحقيق الفوز!”.

وقال توتنهام أيضاً إن ديلي آلي لاعب الوسط منتخب إنجلترا أصيب هو الآخر بكسر في يده اليسرى خلال المباراة ذاتها ويخضع لفحص لمعرفة إمكانية مشاركته بعد غد السبت، ضد هدرسفيلد تاون الذي تأكد هبوطه في الدوري.

ويقاتل توتنهام صاحب المركز الرابع لإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويتأخر الفريق اللندني عن تشيلسي، الذي يحتل المركز الثالث، بفارق نقطتين لكن توتنهام، الذي لديه مباراة مؤجلة، ويتفوق الفريق على غريمه اللندني آرسنال بفارق نقطة واحدة.