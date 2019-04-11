تحديد حجم إصابة ميسي

ستأنف لاعبو برشلونة تدريباتهم اليوم الخميس، بعد اقترابهم من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الفوز 1-0 على مانشستر يونايتد، في ظل غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تعرض خلال مواجهة أولد ترافورد لإصابة قوية في الأنف.

واصطدم مدافع اليونايتد كريس سمولينغ بوجه ميسي أثناء التحام عنيف بينهما، ما اضطر النجم الأرجنتيني للخروج من ملعب المباراة بعد دقائق قليلة على خلفية حدوث نزيف من أنفه.

وبعد تعرضه لكدمة دامية في منطقة الأنف والوجه، لم يستطع ميسي المشاركة في تدريبات اليوم الخميس، رفقة باقي زملاء فريقه وخضع للفحوصات من قبل الطاقم الطبي في النادي الكاتالوني.

وسيكون ميسي على أي حال قادراً على المشاركة في تدريب الغد والمشاركة، إذا قرر المدرب إرنستو فالفيردي ذلك، في مباراة أويسكا بالدوري السبت المقبل.

وتدرب جميع اللاعبين الذين خاضوا لقاء الأربعاء بملعب أولد ترافورد، فضلاً عن لاعبي الفريق الرديف إينياكي بينيا وموسى واجيه وخوان ميراندا وأوريول بوسكتس وأليكس كويادو وريكي بويج وآبيل رويث.