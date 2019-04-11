كاسيميرو: هذان اللاعبان مرحب بهما في ريال مدريد

أكد لاعب وسط ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو أن الفرنسي بول بوغبا والبلجيكي إيدين هازارد سيكون مرحب بهما بين صفوف النادي “الملكي” إذ “ينبغي أن يلعب أفضل اللاعبين”.

وفي فعالية دعائية اليوم الخميس، أشار كاسيميرو إلى أن بوغبا (مانشستر يونايتد) وهازارد (تشيلسي)، اللذان تؤكد العديد من التقارير اقتراب انتقالهما للملكي، “لاعبان كبيران والكبار مرحب بهم دائماً لمساعدة ريال مدريد”.

ورداً على سؤاله حول مدى توافقه مع لاعب الوسط الفرنسي في نصف ملعب “الميرينغي”، أكد كاسيميرو أن بوغبا “لاعباً لديه القدرة على التوافق مع أي فريق”.

وعن فريق ريال مدريد الحالي، قال الدولي البرازيلي إن “اللاعبين الحاليين الذين يخسرون الآن هم أنفسهم الذين توجوا بالتشامبيونز ليغ أربع مرات في السنوات الثلاث الأخيرة”، رافضاً التحدث عن أداء لاعبين بعينهم مثل مواطنه مارسيلو أو الجناح الويلزي غاريث بيل.

وقال كاسيميرو: “لا يمكن التحدث عن الموسم الذي يقدمه مارسيلو، بل عن الموسم الذي يقدمه كل الفريق”.

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وعن صافرات الاستهجان ضد بيل، أكد أن اللاعب الويلزي “بحكم خبرته، أصبح معتاداً على مثل هذه الأمور”، لكنه حذر في نفس الوقت من أن “الصافرات تؤثر عليه وعلى الباقين أيضاً”.

وعلى الرغم من ذلك، خص كاسيميرو بالثناء زميله الفرنسي كريم بنزيما، الذي أكد أنه “يقدم على الأرجح أفضل موسم منذ وصولي لريال مدريد ويجب تهنئته على ذلك لأنه لاعب عظيم وشخص رائع”.

كما أثنى كاسيميرو أيضاً على مواطنه فينيسيوس الذي “أثبت أنه لاعب يناسب ناد بحجم ريال مدريد”.

وختاماً، أراد اللاعب البرازيلي توجيه رسالة لمشجعي النادي الملكي، مذكراً إياهم بأن “الريال يعود دائماً”، وأكد أن الفريق عليه أن يقوم بالأمور بشكل أفضل خلال المباريات المتبقية لاعتباره أن اللاعبين في هذا الفريق “مجبورين على تقديم أداء أفضل، لكننا سنعود وسنكون أكثر قوة”.