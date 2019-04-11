ميسي ورونالدو يشغلان الصحافة الإسبانية

انشغلت الصحف الإسبانية بفوز برشلونة على مضيفه مانشستر يونايتد (0-1) في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، وتوقعت بعضها مواجهة في نهائي البطولة بين نجم البرسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي ومهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو الذي سجل هدف فريقه أمام أياكس آمستردام (1-1).

وفي عددها الصادر الخميس، اعتبرت صحيفة ماركا أن “البرسا اقترب من نصف النهائي” بعدما فاز بهدف دون رد على ملعب أولد ترافورد.

وفي عنوان صغير، أبرزت: “كريستيانو لا يرحم”، بعدما سجل هدف فريقه الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل أمام الفريق الهولندي بأمستردام، بطريقة رائعة.

من جانبها، افتتحت آس عددها بعنوان: “كريستيانو وميسي.. في الطريق للنهائي”، في إشارة لمواجهة محتملة للاعبين الحاصلين على خمس كرات ذهبية لكل منهما، في نهائي التشامبيونز ليغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن “البرتغالي سجل والأرجنتيني كان حاسماً في الهدف”، الذي بدأ بتمريرة عرضية من “البرغوث” لتصل لرأس زميله الأوروغوياني لويس سواريز الذي سددها نحو المرمى قبل أن تصطدم بمدافع مان يونايتد، لوك شاو الذي احتسب له الهدف بالخطأ في مرماه.

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بدورها، وصفت موندو ديبورتيفو لاعبي برشلونة بأنهم “أصحاب المسرح”، مبرزة أن “البرسا فاز في النهاية على أولد ترافورد ومهد طريقه لنصف النهائي الذي سيتعين حسمه على كامب نو”.

ولم تنس الصحيفة أن تذكر تعرض ميسي لـ”إصابة بسبب ضربة قبيحة من كريس سمولينغ”، الذي أهدر دماء المهاجم الأرجنتيني على ملعب أولد ترافورد عقب التحام تسببت في إصابة “البرغوث” في أنفه.

وبصورة لميسي وسواريز وهما يحتفلان بهدف اللقاء الوحيد، افتتحت صحيفة سبورت عددها بعنوان “انتصار جميل جداً”.

وأبرزت الصحيفة هذا “الانتصار التاريخي”، مذكرة بأن “البلوغرانا يحقق الفوز للمرة الأولى على ملعب أولد ترافورد”.

وأضافت أن البرسا “أصبح على بعد خطوة من بلوغ نصف النهائي”، مبرزة أن برشلونة “اجتاز الاختبار في مباراة ذهاب ربع النهائي والآن يبقى حسم التأهل على ملعب كامب نو” في مباراة الإياب المقررة في 16 أبريل (نيسان) الجاري.