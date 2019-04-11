إيهاب جلال يستدعي أربعة لاعبين لمعسكر المصري استعداداً للإسماعيلي

قرر الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استدعاء الرباعي أحمد ياسر وفريد شوقي ومصطفى طيارة والناشئ أيمن ندا للمعسكر المغلق الذي سينتظم به الفريق بأحد فنادق القاهرة استعداداً لمباراته بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه المغلق الذي سينتظم به الفريق بأحد فنادق القاهرة استعداداً لمباراته بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بشقيقه الإسماعيلي والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي.

يأتي هذا القرار بعد تأكد غياب أحمد شوشة عن المباراة بسبب حصوله على الكارت الأحمر خلال مباراة اليوم .

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