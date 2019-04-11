صرف الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد مكافأة إجادة للاعبي منتخب الشباب بعد التعادل مع نادي اكس بروفنس الفرنسي ٢٩/٢٩ في المباراة الودية الثالثة خلال المعسكر الدولي الذي يخوضه المنتخب استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في اسبانيا يوليو المقبل.
ويتولى العدل رئاسة بعثة المنتخب في معسكر فرنسا، وقررصرف المكافأة الفورية للاعبين بعدما قدموا مباراة متميزة أمام خامس الدوري الفرنسي، وحولوا تأخرهم ١٣/١٧ في الشوط الأول إلى تعادل ٢٩/٢٩ في نهاية المباراة.
وأشاد طارق محروس المدير الفني لمنتخب الشباب بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في المباراة الثالثة أمام اكس بروفنس
ومن المقرر أن يختتم منتخب الشباب معسكره الدولي بمواجهة نادي سان رافيل غدا الجمعة قبل العودة إلى القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر العدل يصرف مكافأة إجادة لشباب اليد بعد التعادل مع بروفنس الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.