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العدل يصرف مكافأة إجادة لشباب اليد بعد التعادل مع بروفنس الفرنسي

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صرف الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد مكافأة إجادة للاعبي منتخب الشباب بعد التعادل مع نادي اكس بروفنس الفرنسي ٢٩/٢٩ في المباراة الودية الثالثة خلال المعسكر الدولي الذي يخوضه المنتخب استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في اسبانيا يوليو المقبل.

ويتولى العدل رئاسة بعثة المنتخب في معسكر فرنسا، وقرر

صرف المكافأة الفورية للاعبين بعدما قدموا مباراة متميزة أمام خامس الدوري الفرنسي، وحولوا تأخرهم ١٣/١٧ في الشوط الأول إلى تعادل ٢٩/٢٩ في نهاية المباراة.

وأشاد طارق محروس المدير الفني لمنتخب الشباب بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في المباراة الثالثة أمام اكس بروفنس

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خامس الدوري الفرنسي، مؤكدا أن المستوى الفني للاعبين يتطور تباعا من مباراة لأخرى نتيجة اكتساب المزيد من الخبرات، مضيفا أن ما يسعى له الجهاز الفني هو اكساب اللاعبين الخبرات المناسبة قبل المشاركة في بطولة العالم باسبانيا، مشيدا بالدور الذي يؤديه هاني الفخراني المدرب المساعد وباقي أفراد الجهاز الفني.

ومن المقرر أن يختتم منتخب الشباب معسكره الدولي بمواجهة نادي سان رافيل غدا الجمعة قبل العودة إلى القاهرة.

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