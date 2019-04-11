شاهد.. آرسنال ينهي الشوط الأول متفوقًا على نابولي بالدوري الأوروبي

أنهي آرسنال الشوط الأول متقدمًا على نظيره نابولي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يقام

بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل هدفي آرسنال كل من آرون رامزي و لوكاس توريرا في الدقيقتين 15، 25 من أحداث الشوط الأول.

شاهد هدفي آرسنال :