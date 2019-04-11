افتتاح بطولة الجمهورية الدولية المفتوحة للقوس والسهم بمشاركة الكويت وزيمبابوي

عقد الإتحاد المصرى للقوس والسهم الذي يرأسه الدكتور علاء جبر الإجتماع الفنى التحضيري الخاص ببطولة الجمهورية المفتوحة للأندية والهيئات خارج الصالات والمسجلة والمدرجة على اجندة الإتحاد الدولى للقوس والسهم لعام ٢٠١٩. وسوف يتم نشر نتائجها على موقع الاتحاد الدولي "يانسيو" مما يحسن التصنيف الدولي للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية والتى سوف تقام على ملاعب الجامعة الألمانية بالقاهرة الجديدة يومي ١١-١٢ إبريل ٢٠١٩ وهى إحدى البطولات المستحق عنها درجات الحافز الرياضى لطلبة وطالبات الثانوية العامة بحضور ماجدة عبدالعزيز مدير ادارة التكريم والحافز بوزارة الشباب والرياضة. وهى إحدى البطولات المستحق عنها درجات الحافز الرياضى لطلبة وطالبات الثانوية العامة بحضور ماجدة عبدالعزيز مدير ادارة التكريم والحافز بوزارة الشباب والرياضة. وقد حضر الإجتماع كل من الدكتور احمد رشدى الممثل الفنى للإتحاد والمدير التنفيذي ومصطفى سعفان المدير الاداري للاتحاد ومدير البطولة واحمد نبيل مدير الشئون الفنية والفرق الوطنية ولجنة تسجيل النتائج وحكم عام البطولة نغم الطماوى ومحمد سعيد مدير العلاقات العامة والملاعب وبحضور المديرين الفنيين وممثلى الهيئات. ويشارك فى البطولة ٣٦٦ لاعب ولاعبة يمثلون الكويت وزيمبابوى و٢٣ هيئة واكاديمية رياضية متخصصة وهم نادى الصيد بالدقى ونادى الصيد بالاسكندرية ونادى الرماية للقوات المسلحة ونادى المؤسسة الرياضة العسكرية بالهايكستب والإسماعيلية ونادى إتحاد الشرطة الرياضى ونادى وادى دجلة ونادى شرم الشيخ الرياضى ونادى المقطم ونادى طلائع الأسطول التابع للقوات البحرية ونادى فروسية الحرس الجمهورى واكاديمية الجامعة الالمانية بالقاهرة ونادى مدينتى.

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