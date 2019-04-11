هاتريك تراوري يقود بيراميدز لريمونتادا مثير أمام الاتحاد السكندري

استطاع بيراميدز التغلب على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن المباراة المثيرة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بمنافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الممتاز.
بادر الاتحاد السكندري بالتقدم عن طريق رزاق سيسه في الدقيقة35، ثم أضاف خالد قمر الهدف الثاني في الدقيقة 63، بينما سجل إريك تراوروي هاتريك لفريقه ليظفر بيراميدز بنقاط المباراة الثلاثة بصعوبة بالغة.
وشهدت المباراة طرد السوري عمر خربين لاعب بيراميدز
بهذه النتيجة يحل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 57 نقطة متساويًا بنفس عدد النقاط مع الزمالك الذي يحتل وصافة الدوري، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.
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