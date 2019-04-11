سلافيا براج يتلاعب بتشيلسي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة تشلسي وسلافيا براغ المقامة على ملعب إدين أرينا ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوريالاوروبي لكرة القدم بالتعادل السلبي.
وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة واضحة لأصحاب الأرض على اللقاء بينما
ونجح تشلسي في الحفاظ علي نظافة شباك وشهد الشوط الأول العديد من الأخطاء واحتساب الحكم تسللا على فرصة انفراد لمهاجم تشلسي.
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