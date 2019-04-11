سلافيا براج يتلاعب بتشيلسي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة تشلسي وسلافيا براغ المقامة على ملعب إدين أرينا ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الاوروبي لكرة القدم بالتعادل السلبي.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة واضحة لأصحاب الأرض على اللقاء بينما الاوروبي لكرة القدم بالتعادل السلبي.وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة واضحة لأصحاب الأرض على اللقاء بينماتراجع تشلسي بشكل سيئ خلال أحداث نصف اللقاء الأول. ونجح تشلسي في الحفاظ علي نظافة شباك وشهد الشوط الأول العديد من الأخطاء واحتساب الحكم تسللا على فرصة انفراد لمهاجم تشلسي.



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