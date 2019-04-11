٣٤٨ لاعب ولاعبة في بطولة كأس مصر للقوس والسهم

اختتمت بطولة التصنيف الرابعة "كأس مصر" للقوس والسهم والتى أقيمت على ملاعب الجامعة الألمانية بالقاهرة الجديدة مؤخرا بمشاركة ٣٤٨ لاعب ولاعبة يمثلون أندية وهيئات على مستوى الجمهورية. والاندية والهيئات هي: نادى الصيد بالدقى ونادى الصيد بالأسكندرية ونادى الرماية للقوات المسلحة واندية المؤسسات الرياضية العسكرية بالهايكستب والإسماعيلية ونادى إتحاد الشرطة الرياضى ونادى وادى دجلة ونادى شرم الشيخ الرياضى ونادى المقطم ونادى طلائع الأسطول التابع للقوات البحرية ونادى فروسية الحرس الجمهورى ونادى فروسية القوات المسلحة واكاديمية الجامعة الألمانية بالقاهرة ونادى مدينتى الرياضي وأكاديميات تارجت وجولدن أرو وأرشرز الشرطة الرياضى ونادى وادى دجلة ونادى شرم الشيخ الرياضى ونادى المقطم ونادى طلائع الأسطول التابع للقوات البحرية ونادى فروسية الحرس الجمهورى ونادى فروسية القوات المسلحة واكاديمية الجامعة الألمانية بالقاهرة ونادى مدينتى الرياضي وأكاديميات تارجت وجولدن أرو وأرشرزوبريليانت وفيت ستامب وشوتنج والبخارى وسوبر جلوبال حضر مراسم التتويج كل من د.أحمد رشدى الأمين العام والمدير التنفيذى للإتحاد المصرى للقوس والسهم و د. محمد عمارة رئيس اللجنة المنظمة والمستضيفة للبطولة بالجامعة الألمانية بالقاهرة ومصطفى سعفان مدير البطولة والمدير الإدارى للإتحاد ومحمد سعيد مدير العلاقات العامة ونظم المعلومات بالإتحاد وأحمد نبيل مدير الشئون الفنية والفرق الوطنية وحكم عام البطولة هيثم زكريا

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