أشرف صبحي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية يرافقه حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين واعضاء مجلس ادارتها. وخلال اللقاء أكد وزير الشباب والرياضة على عمق العلاقات التي تجمع بين وزارة الشباب والرياضة ورابطة النقاد الرياضيين مشيداً بدور رابطة النقاد الرياضيين في الإعلام الرياضي . العلاقات التي تجمع بين وزارة الشباب والرياضة ورابطة النقاد الرياضيين مشيداً بدور رابطة النقاد الرياضيين في الإعلام الرياضي . من جانبه وجه جياني ميرلو شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لرابطة النقاد الرياضيين ومجلس إدارتها الجديد مشيراً إلي أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون بين الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية ورابطه النقاد الرياضيين من خلال ورش عمل لنقل وتبادل الخبرات في الصحافة الرياضية .

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