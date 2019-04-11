أشرف صبحي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية يرافقه حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين واعضاء مجلس ادارتها.
وخلال اللقاء أكد وزير الشباب والرياضة على عمقالعلاقات التي تجمع بين وزارة الشباب والرياضة ورابطة النقاد الرياضيين مشيداً بدور رابطة النقاد الرياضيين في الإعلام الرياضي .
من جانبه وجه جياني ميرلو
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