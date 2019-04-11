عمر خربين يغيب عن بيراميدز أمام الأهلي

تأكد بشكل رسمي غياب النجم السوري عمر خربين عن صفوف فريق بيراميدز في مواجهة الأهلي القادمة والمقرر لها يوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز

لكرة القدم.

وحصل عمر خربين على الكارت الأحمر في مباراة الفريق التي جرت أمام فريق الاتحاد السكندري على ملعب ستاد حرس الحدود (المكس)

بالجولة 29 بعد حصوله على إنزارين في الدقائق 39 و54 من عمر المباراة.

وسيفقد فريق بيراميدز أحد أهم أوراقه الهجومية أمام الأهلي بالمباراة المرتقبة والتي ستكون ثأرية للمارد الأحمر الذي يأمل في الانتقام لهزيمة في الدور الأول بهدفين مقابل هدف.