يحيي زايد يشارك في تدريبات الإسماعيلي

شارك التنزاني يحيى زايد في مران فريق الكرة الأول بالإسماعيلى بعد غياب طويل.
ويستعد فريق الدراويش لمباراة ديربىالقنال أمام المصرى المقرر لها الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي ضمن
وحرص اللاعبون على معانقة المهاجم التنزانى قبل أن يشارك فى المران تحضيرا للديربى الذى سينطلق بدون حضور جماهيري.
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