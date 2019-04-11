يحيي زايد يشارك في تدريبات الإسماعيلي

شارك التنزاني يحيى زايد في مران فريق الكرة الأول بالإسماعيلى بعد غياب طويل. ويستعد فريق الدراويش لمباراة ديربى القنال أمام المصرى المقرر لها الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي ضمن القنال أمام المصرى المقرر لها الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي ضمنمنافسات الجولة التاسعة والعشرين بمسابقة الدوري المصري وحرص اللاعبون على معانقة المهاجم التنزانى قبل أن يشارك فى المران تحضيرا للديربى الذى سينطلق بدون حضور جماهيري.

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