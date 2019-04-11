صور | قميص برشلونة الساخن يُقرب عارضة أزياء من مليون مُتابع على إنستاجرام

كسبت عارضة الأزياء البرازيلية “ليفيا جولو” آلاف المتابعين الجُدد في حسابها عبر موقع تبادل الصور الشهير “إنستاجرام” والفضل، بعدما ركزت جهدها على ارتداء أقمصة ساخنة للعملاق الكتالوني “برشلونة” منذ بداية العام الجاري.

ليفيا التي تعمل على عرض الملابس الرياضية والداخلية في أمريكا، كانت ملكة جمال عارضات أزياء البرازيل، ولكنها لم تكسب الكثير من المُتابعين وقت تركيزها على نشر بعض الصور الساخنة لملابس كرة القدم الأمريكية وعلم الولايات المتحدة وعلم بلدها البرازيل، حتى تغير كل شيء عندما قررت تغيير الاستراتيجية والانضمام لنادي مشجعات برشلونة.

عدد متابعو ليفيا بالكاد كان يصل إلى نحو نصف مليون في إنستاجرام، لكنه ارتفع بشكل مهول عندما كشفت عن تشجيعها لنادي برشلونة في تدوينة جلبت لها 200 ألف من إسبانيا ومعظم دول أمريكا اللاتينية، لتقترب من المليون مُتابع قبل صيف 2019 الذي سيكون فرصتها لتوسيع دائرة أعمالها أثناء بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها على أرض بلاد السامبا.

وقالت عارضة الأزياء التي تتخذ من ميامي مقرًا لها، عبر حسابها الرسمي في إنستاجرام “ما هو فريقك المفضل؟ أنا أحب برشلونة، ولكن ما الفريق الآخر الذي يجب أن أشجعه في الفترة القادمة”؟.

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العديد من الأشخاص طالبوها بتشجيع وارتداء قميص ريال مدريد، لكنها تعاملت مع الأمر على سبيل المزاح، فإذا فعلت قد تخسر مشجعي البرسا.

ورأت ليفيا أن هذا التوقيت هو الأنسب لإعلان حبها وولاءها لنادي يوفنتوس بعد برشلونة، ونشرت صورة لها في إنستاجرام بقميص قصير للغاية طبع عليه شعار أديداس، لا يختلف تصميمه عن تصميمات أقمصة برشلونة التي ارتدتهم في السابق.

وقالت ليفيا “برشلونة فريقي المفضل، لكنني تلقيت العديد من الطلبات بتشجيع فريق آخر جنبًا إلى جنب البرسا. قررت أن أظهر لكم يا شباب بعض الحب”.

وأضافت “أنا في الحقيقة أقدركم وأستمتع بما تكتبون لي من اقتراحات، ولهذا اخترت نادي يوفنتوس، تحياتي لكل عشاق يوفنتوس، إلى الأمام يا يوفي”.

وحرصت ليفيا جولو على وضع حساب كريستيانو رونالدو على انستاجرام في تدوينة صورتها بقميص اليوفي الأبيض والأسود، قبل مباراة الفريق أمام أياكس أمستردام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.