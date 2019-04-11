مهاجم الزمالك الأسبق ضمن حسابات أسوان رغم عقمه المُزمن!

دخل المهاجم الأسبق لنادي الزمالك ولاعب طلائع الجيش الحالي “أحمد جعفر” حسابات الجهاز الفني لنادي أسوان العائد مجددًا لمنافسات الدوري المصري الممتاز، لتعزيز الخيارات الهجومية عند فتح باب الميركاتو الصيفي المقبل.

وهبط نادي أسوان إلى دوري المظاليم بعد احتلاله للمركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة في موسم 2017/2016، وها هو يعود إلى الأضواء بإدارة فنية شابة بقيادة لاعب نادي إنبي الأسبق “مجدي عبد العاطي”.

وقال مصدر خاص في نادي أسوان لـ MercatoDay “تلقى جعفر اتصالاً من جانب عبد العاطي في الساعات الأخيرة، لاستطلاع رأيه حول اللعب ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل 2020/2019”.

صاحب الـ 33 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع نادي الاتصالات في عام 2008، وقضى خمسة مواسم متتالية مع نادي الزمالك بين عامي 2009 و2014، وتنقل بعدها بين إنبي وبتروجيت والزمالك وطلائع الجيش.

Advertisements

وأضاف نفس المصدر “اللاعب أبدى مرونة في المفاوضات ورغبته في الرحيل عن صفوف الفريق العسكري، خاصةً أنه خرج من حسابات المدير الفني البلجيكي لوك إيميل منذ بداية الموسم الجاري”.

ولم يشارك أحمد جعفر في أكثر من 16 مباراة بالدوري هذا الموسم مسجلاً هدفًا يتيمًا كان أمام نادي بتروجيت في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3 ضمن الجولة الـ15 من المسابقة.

ويُعاني أحمد جعفر من عقم تهديفي حاد منذ عام 2016، فلم يسجل سوى 3 أهداف في الدوري المحلي، بواقع هدف مع الزمالك بموسم 2017/2016 في 12 مباراة، وآخر مع بتروجيت في موسم 2018/2017 في 14 مباراة، أما الهدف الثالث فكان هذا الموسم.

وظهر اللاعب للمرة الأخيرة مع طلائع الجيش أمام وادي دجلة لمدة 6 دقائق بالجولة الـ 26 من الدوري المصري، وانتهت بالتعادل السلبي، ومنذ ذلك الحين لم يلعب أي مباراة.