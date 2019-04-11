اونلاين | كورة لايف al ahli vs al hilal مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي بث مباشر.. رابط الاسطورة الاهلي والهلال.. Saudi League

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يواجه فريق الهلال مضيفه فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 على أرضية ملعب الجوهرة بجدة، وذلك في إطار الجولة السابعة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين. نجح الهلال في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط من أصل آخر 5 خاضها بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في مباراتين أيضاً، كما سقط في فخ التعادل في مباراة أخرى.

ينهي فريق الهلال مرانه الأخيرة استعداداً لمواجهة فريق الأهلي السعودي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي من المقرر أن تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله.

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ويأمل الزعيم أن يعوض الخسارة التي تلقاها مؤخراً أمام استقلال طهران والتي انتهت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، أما في الدوري السعودي فقد تمكن من احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 60 نقطة، حصدها من خلال 26 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز خلال 18 مباراة، وتعادل خلال 6 مباريات، إلا أن الخسارة كانت حاضرة خلال مباراتين.

ونحن عبر موقع “نبأ حصري” ننقل لكم موعد مباراة الهلال والأهلي السعودي اليوم ويأمل الراقي أن يحقق الفوز خلال مباراته أمام غريمه، مثل الفوز الأخير الذي حققه أمام الشباب حيث تمكن من إحراز أربعة أهداف مقابل لاشئ، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، حصدها من خلال فوزه في 14 مباراة، وتعادل خلال 4 مباريات، إلا أنه خسر خلال 8 مباريات.

موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 7:45 بتوقيت مصر والساعة الـ 8:45 بتوقيت المملكة وتنقل حصرياًَ علي قناة ام بي سي مصر القناة التي تمتلك حقوق نقل الدوري السعودي