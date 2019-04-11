اونلاين | رابط KSA Sports 1 مشاهدة مباراة الهلال والأهلي 12 - 4 كورة لايف الاهلي والهلال (تغطية مباشرة) Dawri Plus بث حي Saudi

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط KSA Sports 1 مشاهدة مباراة الهلال والأهلي 12 - 4 كورة لايف الاهلي والهلال (تغطية مباشرة) Dawri Plus بث حي Saudi والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تحديد موعد مباراة الهلال والأهلي يوم الجمعة الموافق 12 من أبريل 2019، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرون من الدوري السعودي، كما يأتي توقيت مباراة الهلال والاهلي اليوم، في تمام الساعة 17:45 بتوقيت غرينتش العالمي، دعونا نتعرف علي متي موعد مباراة الأهلي والهلال الآن بالتفصيل في السعودية والإمارات، وكل الوطن العربي كالتالي:

موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الهلال اليوم: في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي السعودي بتوقيت الإمارات: في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

توقيت مباراة الهلال والاهلي اليوم، في كلاً من العراق، وفلسطين، وسوريا، ولبنان: في تمام التاسعة إلا ربع مساءً.

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القنوات الناقلة مباراة الهلال والاهلي اليوم 12-4:

نتعرف الآن علي قنوات تنقل مباراة الهلال ضد الأهلي السعودي اليوم الجمعة الموافق 12-4-2019، وتلك القنوات هي تابعة لمجموعة قنوات الكأس الناقلة للدوري السعودي، كما تكون هناك قناة ناقلة لمباراة الأهلي والهلال اليوم في دوري السعودي، تابعة لمجموعة قنوات dawri، والتي سيتم الإعلان عنهم خلال ساعات من الآن بالتفصيل وسنرفقهم إليكم.

تلعب مباراة الاهلي والهلال اليوم، علي ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، المعروف باسم الجوهرة المشعة، وتكون مباراة العودة اليوم نارية بكل ما تحمله الكلمة من معني، بعد أن كانت نتيجة مباراة الهلال والأهلي في الذهاب، هي أربعة أهداف الهلال السعودي، وثلاثة أهداف الأهلي السعودي، وذلك ما جعل المباراة نارية، بينما معلق مباراة الهلال والاهلي اليوم لم يتحدد بعد، والذي من المحتمل أن يكون معلق مباراة الهلال والاهلي هو حفيظ دراجي، أو علي محمد علي.