اونلاين | يلا شوت Alhilal مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في الدوري السعودي Prince Mohammad bin Salman رابط مباراة الهلال

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نتابع مباراة الهلال والاهلي اليوم في الدوري السعودي 2019، حيث تقام مباراة الأهلي والهلال السعودي في إطار مباريات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان 2019، الأسبوع السابع والعشرون، يتواجد نادي الهلال السعودي قبل مباراة اليوم، في جدول ترتيب الدوري السعودي، في المركز الثاني برصيد، ستون نقطة، ويسبقه النصر بنقطة وحيدة برصيد، واحد وستون نقطة، وذلك ما يجعل مهمته صعبه الليلة، حيث أنه خلال مباراة الهلال والاهلي اليوم إذا تمكن الهلال من الفوز، سيستطيع التقدم علي نادي النصر، في ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي خصم اليوم، الأهلي السعودي، في المركز الخامس من ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 46 نقطة، حيث أنه هناك فارق أربعة عشرة نقطة بينه وبين الهلال، دعونا الآن نتعرف متي مباراة الاهلي والهلال اليوم، وكذلك القنوات الناقلة للدوري السعودي.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع من مساء الجمعة المقبل، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “الجوهرة المشعة” في إطار الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة عبر قناتي “KSA SPORTS 1″ بتعليق فهد العتيبي، و”Dawri Plus 1” بأداء صوتي للمعلق عيسى الحربين.

ويدخل فريق الهلال المباراة وبحوزته 60 نقطة محتلاً المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، بينما يليه الأهلي في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.