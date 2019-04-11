اونلاين | HD يلا شوت Napoli مشاهدة مباراة أرسنال ونابولي بث مباشر اليوم 11-4-2019 رابط Quarter finals

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD يلا شوت Napoli مشاهدة مباراة أرسنال ونابولي بث مباشر اليوم 11-4-2019 رابط Quarter finals والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف أرسنال الإنكليزي الفريق الإيطالي العنيد والقوي نابولي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة يوروبا ليغ، وعين كل منهما على تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.
مباراة أرسنال ونابولي تكتسي أهمية كبيرة للفريقين، حيث يبحث الأول عن مواصلة مشواره الأوروبي ومحاولة التتويج باللقب مع مدربه الإسباني يوناي إيمري الفائز بالمسابقة 3 مرات متتالية مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016، فيما يتطلع الثاني إلى الفوز ليخطو خطوة إضافية نحو تحقيق لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول موسم 1988-1989 بقيادة الأسطورة مارادونا.
يخوض نادي أرسنال مباراة من العيار الثقيل ضد نابولي الإيطالي وذلك مساء اليوم الخميس والموافق 11/4/2019 في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.
ويلتقي نادي أرسنال مع نابولي مساء الخميس على ملعب الإمارت ويأتي ذلك في تمام الساعة التاسعة بتزقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.