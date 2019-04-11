اونلاين | HD يلا شوت Napoli مشاهدة مباراة أرسنال ونابولي بث مباشر اليوم 11-4-2019 رابط Quarter finals

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يستضيف أرسنال الإنكليزي الفريق الإيطالي العنيد والقوي نابولي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة يوروبا ليغ، وعين كل منهما على تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

مباراة أرسنال ونابولي تكتسي أهمية كبيرة للفريقين، حيث يبحث الأول عن مواصلة مشواره الأوروبي ومحاولة التتويج باللقب مع مدربه الإسباني يوناي إيمري الفائز بالمسابقة 3 مرات متتالية مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016، فيما يتطلع الثاني إلى الفوز ليخطو خطوة إضافية نحو تحقيق لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول موسم 1988-1989 بقيادة الأسطورة مارادونا.