اونلاين | بث مباشر ON مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي يلا شوت حصري yalla shoot يلا كورة لايف| الان حي يوتيوب

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أعلن أوناى إمرى المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد النني لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره نابولى الإيطالى، وذلك بعد قليل على ملعب الإمارات، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة أرسنال كالتالى:

حراسة المرمى: تشيك.

خط الدفاع: سوكراتيس، كوسيلني، مونريال، نايلز.

خط الوسط: توريرا، رامزي، كولاسيناتش، اوزيل.

خط الهجوم: لاكازيت، أوباميانج.

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ويجلس محمد الننى على دكة بدلاء فريقه، أملًا فى إعطائه فرصة المشاركة خلال مجريات اللقاء.

وسوف تقام مباراة الإياب فى 18 من أبريل الجارى، على ملعب "سان باولو".

أعلن أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة نابولي، باستاد الإمارات، اليوم الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي. وجاء تشكيل الجانرز كالتالي: "تشيك، سوكراتيس، كوسيلني، مونريال، مايتلاند نيلس، توريرا، رامسي، كولاسيناك، أوزيل، أوباميانج، لاكازيت". كما أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، تشكيلة فريق الجنوب الإيطالي، التي جاءت كالاَتي: "ميريت، هساي، ماكسيموفيتش، كوليبالي، ماريو روي، كاييخون، اَلان، فابيان رويز، زيلينيسكي، إنسيني، ميرتينز".

ارسنال ونابولي