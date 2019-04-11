اونلاين | on sport رابط BEIN SPORTS HD مشاهدة مباراة أرسنال ونابولي بث مباشر في الدوري الاوروبي على bein sports hd

يستضيف أرسنال الإنجليزي الفريق الإيطالي العنيد والقوي نابولي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة يوروبا ليغ، وعي8ن كل منهما على تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

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مباراة أرسنال ونابولي تكتسي أهمية كبيرة للفريقين، حيث يبحث الأول عن مواصلة مشواره الأوروبي ومحاولة التتويج باللقب مع مدربه الإسباني يوناي إيمري الفائز بالمسابقة 3 مرات متتالية مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016، فيما يتطلع الثاني إلى الفوز ليخطو خطوة إضافية نحو تحقيق لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول موسم 1988-1989 بقيادة الأسطورة مارادونا.