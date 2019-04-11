اونلاين | beIN SPORT .. مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي بث مباشر - يوتيوب «Yalla Shoot»

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أعلن الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال، تشكيلة فريقه لمواجهة نابولي، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الخيمس، بملعب "الإمارات" في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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وتواجد محمد النني، نجم المنتخب الوطني وأرسنال على مقاعد بدلاء فريقه، بعدما شهدت المباراة الأخيرة للجانرز مشاركته بشكل أساسي، والتي خاضها أمام إيفرتون، الأحد الماضي بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي وانتهت بخسارة المدفعجية بهدف نظيف.

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رابط مباشر لمباراة ارسنال ونابولي ف الدوري الاوروربي يلا شوت

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: بيتر تشيك - سوكراتيس - كوسيلني - مونريال - نايلز - توريرا - رامزي - كولاسيناتش - أوزيل - لاكازيت – بيير إيمريك أوباميانج.

رابط مباشر لمباراة ارسنال ونابولي ف الدوري الاوروربي يلا شوت

ويتواجد أرسنال حاليًا في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، فيما يحتل نابولي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة.

ارسنال ونابولي