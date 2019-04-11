اونلاين | مشاهدة مباراة أرسنال ونابولي بث مباشر اليوم الخميس 11 / 4 / 2019

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يلتقي فريقي أرسنال ونابولي ضمن ذهاب ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2019، الجانرز بعد أن نجح في اللقاء الماضي ضد نادي رين الفرنسي بالصعود والتأهل إلي الدور المقبل بشكل ناجح، يأمل الفريق في حسم اللقاء اليوم ضد نادي نابولي الإيطالي، الخصم القوي والصعب للغاية، فهل ينجح ويفوز بنتيجة عريضة، خشية أن يكون هناك نتيجة كبيرة في لقاء الإياب سلبية بالطبع، لأن الفريق لا يكون في تركيزه الكامل في اللقاءات خارج الأراضي، ونذكر هنا بلقاء رين الفرنسي، والذي كان علي أعتاب إقصاء النادي الإنجليزي من البطولة، بعد أن فاز عليه في ملعبه وبين جماهيره بثلاثية مقابل هدف، ولكن الخسارة بثلاثية نظيفة في الإياب علي ملعب الجانرز كان لها الفضل في التأهل.

تنطلق المواجهة بين فريقي أرسنال ونابولي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1.

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مشاهدة مباراة أرسنال ونابولي مباشر

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