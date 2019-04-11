اونلاين | embratoria - youtube | Arsnal بث مباشر ارسنال ونابولي يلا شوت | كورة لايف | كول حصري | لايف

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مارشيلو ليبي يتحدث عن أسلحة نابولي أمام آرسنال في مواجهة الدوري الأوروبي

قال المدرب الإيطالي السابق مارشيلو ليبي إن نابولي يجب أن يظهر بحكمة وخبرة في مواجهته أمام آرسنال.

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وسيحل آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نابولي مساء الخميس المقبل في مواجهة الذهاب للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

وتعد هذه المواجهة هي القمة المرتقبة في ربع نهائي البطولة، وهو ما يراه الجميع وعلى رأسهم المدرب الإيطالي الكبير مارشيلو ليبي.

ورأى ليبي أيضًا أن الحكمة والخبرة لا بد وأن يكونا سلاح نابولي في مواجهة آرسنال التي ستكون في غاية الصعوبة حسب رأيه.

وقال ليبي: "آرسنال فريق قوي وحسن التنظيم ويقدم أداءاً رائعًا خلال الموسم الحالي مع مدربه الجديد أوناي إيمري"

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وأضاف: "يجب على نابولي اللعب بالطريقة التي نعرفها، تلك التي تظهر ما يمتلكه الفريق من الخبرة والحكمة، خاصة مع تواجد مدرب بحجم كارلو أنشيلوتي"

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وتابع: "بالنسبة للبعض، يعتبر خوض مباراة الإياب خارج الأرض أكثر صعوبة، ولكنني أرى أنها ميزة خاصة في حال تم لعب وقت إضافي بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض"

وحول تراجع أداء نابولي في الدوري الإيطالي قال ليبي: "بالفعل هذا صحيح، ولكنني أعتقد أنه يرجع إلى رغبة الفريق في التتويج بالدوري الأوروبي"

وأضاف: "عندما لا يكون لديك أمل في المنافسة على اللقب، وفي نفس الوقت يكون مركزك الثاني مؤمنًا، لا بد وأن تظهر بعض اللامبالاة"

مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي ف الدوري الاوروبي شاهد ....

وتابع: "عندما لعبت مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، أتذكر أن المنافسة على الدوري الإيطالي ظلت مشتعلة حتى الجولة الأخيرة"

وقال أيضًا: "هذا هو الفارق بين طبيعة المنافسة في موسم وآخر، أحيانًا تكون المنافسة على أكثر من جهة دافعًا نحو تقديم الأفضل في كل مباراة"

مشاهدة مباراة ارسنال ونابولي ف الدوري الاوروبي شاهد ....

يذكر أن نابولي يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق 16 نقطة كاملة عن المتصدر يوفنتوس، و 10 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثالث إنتر.

ارسنال ونابولي